Sonic the Hedgehog : le hérisson bleu bientôt de retour au cinéma, dans un deuxième film !

Paramount Pictures et SEGA ont d'ores et déjà officialisé la mise en chantier d'un deuxième film Sonic the Hedgehog. On imagine que ce second film dédié au hérisson bleu permettra d'introduire le personnage de Tails, qui a fait ses débuts dans Sonic 2 sur Mega Drive au début des années 90.

Le film Sonic the Hedgehog 2 confirmé

Avec plus de 2 millions d'entrées en France et des millions de dollars de recette, Sonic the Hedgehog a réalisé d'excellents résultats en salles. Pas étonnant donc que SEGA et Paramount Pictures annoncent qu'une suite est actuellement en préparation.

Pour l'heure, on ne sait évidemment rien du casting, si ce n'est que Jeff Fowler s'occupera à nouveau de la réalisation, et que Pat Casey et Josh Miller se chargeront du scénario. Rappelons que le premier film dédié à Sonic a souffert d'un lancement très compliqué, avec un personnage qui a du être intégralement retravaillé, et un lancement survenu en pleine crise sanitaire liée au coronavirus. Pour rappel, voici la bande-annonce du premier film :