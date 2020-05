Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 sortira en septembre sur consoles et PC

Après Crash Bandicoot et Spyro , Activision s'apprête à ressusciter une autre de ses licences. Il s'agit bien évidemment de Tony Hawk's Pro Skater . Les deux premiers opus vont donc faire leur grand retour via une compilation.

À l'instar des trilogies Crash Bandicoot et Spyro, Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 conservera tout le contenu de l'époque avec des graphismes remis au goût du jour. Dans la lignée des remasters annoncés par Activision, la compilation sera même jouable en 4K sur Xbox One X et PS4 Pro. Le multijoueurs en ligne comme en local est également d'actualité. Les joueurs pourront donc revisiter tous les niveaux de ces deux épisodes dans des conditions optimales.