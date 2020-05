DiRT 5 s'annonce sur PC et consoles dans un trailer plus qu'engageant

Après son passage remarqué lors du dernier Inside Xbox en date, DiRT 5 a sensiblement détaillé son contenu.

Les fans de la licence seront heureux de se retrouver face à un épisode riche en nouveautés et diablement attrayant sur le plan visuel.

Un opus cross-gen

Jeudi dernier, Codemasters s'était invité chez Xbox pour présenter la première vidéo de DiRT 5 sur Xbox Series X. Entre temps, nous avons eu la confirmation que le jeu arrivera aussi sur PS5, PC, PS4 et Xbox One en octobre prochain. Une version Stadia est également prévue mais uniquement en début d'année 2021.

Dans son communiqué, le studio a tenu à rassurer les amoureux de la licence puisque ce DiRT 5 conservera tout l'héritage des précédents opus. Les joueurs peuvent donc s'attendre à participer à des courses endiablées en dehors des sentiers battus. Ce cinquième volet proposera plus de 70 tracés et des décors variés comme l'Est de New-York, les carrières de marbre en Italie ou encore les favelas brésiliennes. Le tout avec une météo dynamique et sur des surfaces dangereuses (boue, neige, glace...).

Codemasters

Le multijoueurs au cœur de l'expérience

Si tous les modes n'ont pas encore été détaillés, nous savons déjà que la carrière fera son grand retour. Le joueur ne se contentera pas d'enchaîner les courses puisque Codemasters promet une vraie narration. Ainsi, Troy Baker (Joël dans The Last of Us) et Nolan North (Nathan Drake dans Uncharted) figurent au casting. Mieux encore, la carrière pourra s'apprécier à quatre en écran partagé. Des événements et d'autres modes seront bien évidemment au programme.



Pour terminer, ce DiRT 5 permettra au joueur de personnaliser visuellement ses voitures et de prendre de superbes clichés depuis le mode photo. Le jeu sera optimisé pour la Xbox Series X (et sans doute pour la PS5) mais aussi compatible avec la fonctionnalité Smart Delivery. Donc, un joueur qui achètera la version Xbox One aura accès à l'édition Series X gratuitement.