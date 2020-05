La licence Mafia prépare son retour

Depuis octobre 2016 et la sortie du troisième opus, la saga Mafia a eu bien du mal à redécoller. La faute à un dernier épisode assez décevant autant au niveau de sa réalisation, que de son monde ouvert. Le gameplay n'étant pas non plus exempt de tout reproche. Mais après trois ans et demi de silence, les mafieux sont visiblement prêts à revenir sur le devant de la scène.