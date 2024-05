GTA 6 arrive à l'automne 2025, êtes-vous prêts à vivre une petite révolution ?

Un report est donc évidemment toujours possible, même si compte tenu de l'attente générée par Grand Theft Auto VI, cela serait du plus mauvais effet pour Rockstar Games et pour Take-Two Interactive, sa maison-mère.

Rappelons effectivement que publiée – en catastrophe après un leak – la bande-annonce a montré la couleur. En six semaines environ, cette vidéo est devenue la seconde vidéo la plus regardée de l'histoire du jeu vidéo devant Minecraft et simplement débordée par Subway Surfers.