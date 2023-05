GTA 6 : sortira ou sortira pas en 2024 ? Take-Two lâche un gros indice

L'éditeur a en effet indiqué espérer des entrées nettes encore plus importantes pour l'année fiscale 2026. Au vu du succès et de la grande longévité de GTA V Online, Take-Two et Rockstar Games escomptent ainsi réitérer l'exploit avec le mode en ligne de GTA VI, en plus des ventes estimées stratosphériques pour le prochain épisode de la saga de grand banditisme vidéoludique.

Étant donné que la sortie d'un nouveau Grand Theft Auto est toujours synonyme de séismes dans le paysage du jeu vidéo, il apparaît difficile de les contredire. D'autant que ce sixième opus nous emmènerait dans une Vice City moderne, plus grande et ouverte que jamais, aux commandes d'un couple de criminels largement inspirés des mythiques Bonnie et Clyde, une première pour la série.