Fans de GTA, méfiez-vous de cette bêta de la version VI qui cache un malware

L'attente autour de GTA VI atteint des sommets. Le teaser officiel a déjà été visionné plus de 100 millions de fois en quelques mois. Cette fièvre collective ne pouvait qu'attirer l'attention des pirates informatiques. Ils ont flairé le bon filon pour piéger les fans impatients en proposant ni plus ni moins qu'une prétendue version bêta du jeu en téléchargement gratuit.

Sauf qu'en lieu et place de vous au volant de votre bolide préféré prêt à commettre les pires infractions se trouve en réalité un malware qui s'installe à bord de votre machine. Un coup classique mais efficace, qui joue sur l'impatience des joueurs. En effet, GTA VI ne sortira pas avant l'automne 2025, et uniquement sur PS5 et Xbox Series dans un premier temps. La version PC devrait suivre plus tard, peut-être en 2026.