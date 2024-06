Vos comptes Steam et Ubisoft peuvent être en danger, le malware Fickle Stealer leur tourne autour

Les amateurs de jeux vidéo sont souvent la cible de pirates informatiques. Cette fois-ci, c'est un nouveau malware qui fait parler de lui : Fickle Stealer. Qualifié de tentaculaire par les chercheurs de Fortinet qui l'ont débusqué, il s'en prend particulièrement aux comptes Steam et Ubisoft, deux plateformes incontournables pour les gamers. Le but ? Mettre la main sur vos identifiants et mots de passe pour ensuite les revendre aux plus offrants sur le dark web.

Ce logiciel malveillant ne fait pas dans la dentelle. Il fouille votre ordinateur de fond en comble à la recherche d'informations juteuses. Et il ne fait pas que dans le jeu vidéo. Cartes bancaires, cryptomonnaies, réseaux sociaux… Rien ne lui échappe. C'est un véritable aspirateur à données personnelles, qui peut vous causer bien des soucis si vous baissez votre garde.