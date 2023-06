Mystic Stealer : le malware qui secoue le marché des navigateurs et des extensions web, voici ce qu'on sait

Ce genre de malware peut s'acheter en quelques clics sur le marché clandestin. Cette facilité d'accès souligne l'importance de ces outils dans les campagnes de cybercriminalité. Mystic Stealer peut clairement être utilisé comme point de départ pour la collecte de données et permettre un accès initial aisé aux divers environnements ciblés. Alors que ces malwares se sophistiquent de plus en plus, il est essentiel que des solutions de sécurité fiables soient accessibles plus facilement à tous les utilisateurs. La vigilance seule ne suffit pas.