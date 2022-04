Attention, ce spyware se fait passer pour Telegram et circule sur les réseaux

Une fois les noms d'utilisateur, mots de passe et cookies exfiltrés et récupérés, FFDroider envoie tout ça aux hackers via une requête HTTP POST vers un serveur C2 (un serveur de commande et de contrôle ou C&C), une requête POST étant souvent utilisée pour les formulaires en ligne. Le pirate n'a alors plus qu'à mener son affaire sur les comptes des réseaux sociaux et sites cibles de l'utilisateur, pour lui voler de nouvelles informations, d'un degré de criticité potentiellement plus important.