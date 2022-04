Ce mystérieux malware russe utilise à votre insu le micro de votre smartphone

Le logiciel malveillant va surtout s’approprier l’accès au microphone du téléphone et à l’appareil photo afin de les utiliser à l’insu de ses victimes pour prendre des clichés volés via les capteurs avant et arrière de l’appareil voire enregistrer des conversations. Toutes les données collectées seront ensuite envoyées sur un serveur à distance situé en Russie. Et pour se faire oublier des usagers piégés ou éviter qu’ils ne décident de supprimer l’application, le malware fait sournoisement disparaître l’icône de Process Manager pour mieux agir en arrière-plan. Les chercheurs s’accordent à dire que ce virus est unique en son genre puisque, en prime, il installe d’autres applications du Play Store sans l’accord du propriétaire, dont une détournée par les pirates et leur permettant de se remplir les poches rapidement.