Android : un nouveau malware se déguise en mise à jour

Pour éviter de se faire repérer, par exemple en laissant transparaître une consommation excessive de données mobiles, le malware ne retournerait que des miniatures des photos prises, et se limiterait aux informations les plus récentes. Il opérerait donc une sorte de mise à jour incrémentielle pour l'opérateur.

Shridhar Mittal, P.-D.G. de Zimperium affirme : « c'est de loin le [malware le] plus sophistiqué que nous ayons vu. Je pense que la création de cette application a demandé beaucoup de temps et d'efforts. Nous pensons qu'il y a d'autres applications similaires dans la nature et nous mettons tout en œuvre pour les trouver ».

Par défaut Android bloque l'installation d'applications provenant de sources externes au Play Store. Cependant plusieurs utilisateurs ne disposent pas des dernières versions d'Android et doivent récupérer des applications plus anciennes disponibles en dehors de la plateforme de téléchargement officielle.

Pour l'heure, aucune information n'est connue quant à l'origine de ce malware. Au mois de décembre, nous rapportions qu'un spyware similaire avait été conçu par le groupe NSO, pour cibler les iPhone.