Android : un nouveau malware cible les service bancaires en Europe

Event Bot se camoufle sous des allures d'applications bien connues

Un tout nouveau type de logiciel malveillant ?

Source : ZDnet

Selon la firme américaine Cybereason, Event Bot serait capable de cibler pas moins de 200 applications bancaires et plateforme de cryptomonnaies différentes sur les systèmes Android. La plupart d'entre elles, comme Barclays ou Revolut , sont utilisées en Europe.Le malware Event Bot serait apparu dans le courant du mois de mars, explique la société de cybersécurité Cybereason dans un rapport publié ce jeudi 30 avril.Pour tromper ses victimes, le cheval de Troie prendrait la forme et réutiliserait le logo d'applications et de services bien connus des utilisateurs Android comme les logiciels Adobe, Microsoft Word ou même Flashplayer. S'il n'a pas trompé la vigilance du Play Store, il se répand sur les magasins d'applications alternatifs sous la forme d'un fichier APK.Une fois installé par le propriétaire du mobile lui-même, ou une personne tierce mal intentionnée, Event Bot demande une douzaine d'autorisations précises comme la possibilité d'utiliser les données en arrière-plan ou celles de lire et recevoir des messages textes.Le malware est alors capable de siphonner les mots de passe de plus de 200 services bancaires, principalement ceux utilisés aux Etats-Unis et en Europe : la Société Générale, PayPal, Coinbase, HSBC, Revolut, Barclays, CapitalOne. Cinq des applications visées sont d'origines françaises - une liste complète est disponible ici . Grâce à l'accès donné aux messages et notifications, les pirates se jouent du facteur à double-authentification et accèdent alors aux comptes bancaires ou porte-monnaies crypto des victimes pour dérober des fonds.», s'inquiètent les chercheurs en cybersécurité dans leur rapport.Ils suggèrent ainsi que le code de ce malware a été créé, à partir de rien, contrairement à l'essentiel des logiciels malveillants que l'on trouve sur mobile et qui reprennent des codes similaires. «», notent-ils.Ils soulignent aussi que le logiciel est encore en développement actif et que de nouvelles versions sont propagées «».