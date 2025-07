À mesure que la fin de vie de Windows 10 approche, nombreux sont celles et ceux qui envisagent de migrer vers Windows 11 via la réinitialisation de leur système. Et sans surprise, ce contexte propice attire aussi des outils douteux, parfois franchement malveillants. C’est le cas de « Windows Reinstall Master », un programme qui se fait passer pour un assistant de réinstallation, mais qui bloque l’accès à votre session et réclame une rançon une fois l’opération terminée. Pour l’instant, il circule principalement sur des forums chinois, mais rien n’empêche qu’une version similaire émerge prochainement sur des plateformes anglophones ou francophones, sous un autre nom ou une autre apparence.