Francis7

Au temps des processeurs Pentium, les utilisateurs cherchaient eux-même à avoir une version plus récente du processeur et de Windows. Quand on avait un Pentium 200Mhz, on ne pouvait pas ignorer le Pentium III 500Mhz. Le PIII 500 est trop cher ? Eh bien on se rabat sur le Celeron 400. En tout cas on cherchait toujours à rafraichir sa machine. Maintenant non seulement ce n’est plus le cas mais en plus il y a la solution smartphone qui permet à beaucoup de jeunes nouveaux de se passer carrément d’ordinateur. Windows 11 n’a pas ce caractère indispensable qu’avaient les versions précédentes. Et pire encore l’exigence du TPM 2.0 ne l’aura vraiment pas aidé. Cette idée était quelque peu prématurée comme tenu de la réalité du parc mondial et des attentes des utilisateurs.