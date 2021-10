Windows 11 : Microsoft explique pourquoi les prérequis sont si stricts

Par conséquent, les prérequis matériels et logiciels exigés pour installer Windows 11 sont particulièrement élevés : puce TPM 2.0 , Secure Boot, Sécurité fondée sur la Virtualisation (VBS)… Autant de fonctions qui ne peuvent être présentes que sur des appareils récents.

Microsoft veut créer un écosystème beaucoup plus sûr qu'il ne l'était jusqu'ici, mais Windows 10 et les anciennes configurations l'en empêchent. Avec Windows 11 installé sur une machine disposant des composants de sécurité conseillés, le groupe américain pourra se targuer de proposer une solution fiable et sécurisée pour les consommateurs.