Avant d'installer Windows 11 : les vérifications qui peuvent vous éviter bien des problèmes

Un seul OS pour les animer tous ? Non, car tous les appareils ne pourront pas profiter d'une mise à niveau vers Windows 11 ! En effet, Microsoft a instauré de nombreux prérequis et n'a d'ailleurs pas hésité à exclure du programme Insider les machines qui ne répondent pas à ce cahier des charges durant sa phase de test du nouveau système d'exploitation.

Pour rappel, si vous souhaitez installer Windows 11 sur votre ordinateur, celui-ci doit disposer en configuration de base d'un processeur de 64 bits à 1 GHz avec deux cœurs minimum, 4 Go de mémoire RAM, 64 Go de stockage, un démarrage sécurisé compatible UEFI, une version 2.0 du Module de plateforme sécurisée (TPM), des graphiques compatibles DirectX 12 / WDDM 2.x et un écran HD de 9" d'une définition minimale d'au moins 720p.

Microsoft avait néanmoins assoupli sa position concernant certains processeurs en admettant les Core X-series, Xeon, W-series

et le 7820HQ après les avoir, dans un premier temps, exclus de sa liste. Néanmoins, et facilement, vous pouvez vérifier la compatibilité de votre machine en toute sécurité grâce à l'application PC Health Check . Pour installer Windows 11, TPM et UEFI doivent être actifs, de même que le démarrage sécurisé, un processeur compatible et vous devez disposer d'au moins 64 Go d'espace disponible si vous voulez effectuer un double démarrage de W11.