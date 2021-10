Windows 11 : le parc professionnel n'est pas prêt (et ce n'est pas une surprise du tout)

Il est ainsi nécessaire de disposer d'un module de plateforme fiable (TPM) en version 2.0 ainsi que d'un CPU récent (Intel Core de 8e génération ou plus) et du Secure Boot. Autant d'éléments que l'on peut vérifier via le logiciel PC Health Check. Un programme qui a fait polémique au moment de sa première sortie et qui nous est revenu fin septembre pour préparer le lancement de Windows 11.