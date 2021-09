Windows 11 : le Microsoft Store accueillera l'Epic Games Store et l'Amazon AppStore

À son lancement le 5 octobre avec Windows 11, on découvrira donc un Microsoft Store plus épuré, plus permissif et plus agréable à naviguer, avec des applications plus contrôlées mises à disposition des utilisateurs. Il sera possible d'y télécharger Discord, Zoom, VLC, TeamViewer, LibreOffice, Reddit, TikTok ou encore Tumblr, ainsi que des navigateurs Web alternatifs comme Opera et Yandex Brower, Microsoft ayant supprimé l'obligation d'utiliser le moteur de rendu de Edge.