Microsoft planche sur un nouveau Microsoft Store pour Windows 10 ; enfin

Côté utilisateur, les changements devraient être tout aussi appréciables, avec l'arrivée d'une interface repensée et modernisée, correspondant aux nouveaux codes visuels prévus avec la mise à jour Sun Valley. D'après Engadget, nous devrions notamment trouver des animations plus élégantes et de nouvelles icônes, entre autres. On apprend par ailleurs que des mises à jour mensuelles pour le Store seraient prévues, afin d'y apporter régulièrement de nouvelles fonctionnalités et corrections.

Plus intéressant encore, Microsoft prévoirait de repenser le système de téléchargement de son Store pour rendre le téléchargement et l'installation des applications et jeux plus stables, notamment en ce qui concerne les contenus les plus lourds.

Contactée par Engadget, Microsoft a toutefois indiqué ne rien avoir à partager à propos de ce remaniement d'ampleur. Il faudra probablement attendre un évènement officiel pour en savoir plus. L'annonce du nouveau Microsoft Store pour Windows 10 pourrait se faire à l'occasion de la Build 2021, attendue en mai. Une première Preview pourrait ainsi être déployée après l'évènement, mais tout cela devra bien entendu être confirmé.

Windows Central estime pour sa part que ce nouveau Store pourrait être lancé à grande échelle durant l'automne, potentiellement en parallèle de la mise à jour Sun Valley. Les anciennes versions de Windows seraient toutefois éligibles.