La rumeur enfle autour d'un service de PC Cloud lancé par Microsoft

Avec ce service de PC dans le cloud, Microsoft souhaiterait proposer une expérience Microsoft 365, comprenant Windows 10 et un accès à la suite Office , aux utilisateurs possédant un ordinateur à la fiche technique très mesurée. Le PC déporté serait hébergé sur les serveurs Azure de l'entreprise. On peut comparer cela à l'offre Shadow , à la différence que Microsoft se concentrerait sur les usages bureautiques et la productivité.

L'éditeur proposerait d'ailleurs trois formules d'abonnement distinctes : Medium, Heavy et Advanced. Chacune aurait des caractéristiques plus ou moins importantes quant à la puissance de calcul, la capacité de stockage et la mémoire vive.

Cette offre de PC dans le cloud pourrait également fonctionner de concert avec Windows 10X , cette version du système d'exploitation taillée pour les petits ordinateurs. L'abonnement permettrait aussi à ces utilisateurs d'utiliser des logiciels Win32 alors que ce prochain OS ne sera pas en mesure de lancer ces applications.