Windows aurait un Cloud PC dans les cartons pour 2021

Comme l'indique Softpedia News, avec Cloud PC Microsoft pourrait prendre un avantage sur la concurrence en proposant, au travers d'une offre unifiée, son service de bureau virtuel et certains de ses logiciels les plus populaires. La suite Office et les applications Microsoft 365 ou encore Microsoft Teams, pourraient notamment être englobés dans cette offre. Le bureau virtuel serait pour sa part animé par Windows, sans grande surprise.

Ce qui est en tout cas certain, c'est que Microsoft prend ce projet très au sérieux. Dans une offre d'emploi publiée début juin, le groupe décrit d'ailleurs son Cloud PC en ces termes.

« Microsoft Cloud PC est une nouvelle offre stratégique qui s'appuie sur le bureau virtuel de Windows pour offrir un bureau en tant que service. Au cœur de cette offre, "Cloud PC" offre aux entreprises une expérience Windows moderne, souple et basée sur le Cloud. Il permettra [à nos clients] de rester à jour d'une manière plus simple et plus évolutive ».

Microsoft demeure, pour le reste, très secrète quant à ce nouveau service, il nous faudra patienter quelques mois, au moins, avant d'en découvrir plus par les canaux officiels.