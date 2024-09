Hydra_banzai

C’est vrai qu’un wake on lan demande une interface réseau dédiée et compatible WOL, du coup un hyperviseur capable de passer intégralement un périphérique à la VM que tu voudrais démarrer.

C’est possible sur pas mal d’hyperviseurs, mais ça demande de la configuration, donc si, effectivement, tu as raison, c’est quand même plus simple et transparent, pas nécéssairement à l’intention d’un gestionnaire de parc info, d’admin réseau.