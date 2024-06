Windows 11 : vous allez bientôt pouvoir accéder aux données de votre smartphone via l'Explorateur de fichiers

Il ne fait pas l'ombre d'un doute que la fonctionnalité est encore à un stade précoce de son développement et qu'elle pourra donc nécessiter un certain temps avant de voir le jour dans la version stable de Windows 11. Il s'agit malgré tout d'une excellente nouvelle pour les clients du système d'exploitation, et tout particulièrement pour celles et ceux qui espéraient depuis longtemps davantage de transparence entre les appareils Android et Windows.