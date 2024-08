Dans un document fraîchement mis en ligne, Microsoft nous détaille un peu plus sa volonté d'optimiser le partage de fichiers entre le PC et le mobile. Si le géant américain est relativement à la traîne face à son concurrent basé à Cupertino, force est d'admettre que de nombreux efforts sont fournis en ce sens pour simplifier les échanges entre Windows et les appareils Android. Comme découvert dans une version préliminaire de Windows 11, vous pourrez bientôt accéder aux données de votre smartphone via l'Explorateur de fichiers.

Cela étant, la nouveauté du jour s'annonce bien plus prometteuse encore. En effet, la fonctionnalité présentée par Microsoft veut que vous puissiez partager vos fichiers entre deux appareils en toute transparence lorsqu'ils sont connectés via Phone Link et l'application Link to Windows. Comment ça marche ? C'est ce que vous explique dans un instant !