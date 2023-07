Partages entre Android et Windows : tout devient beaucoup plus simple à partir de maintenant !

Concrètement, l'application va permettre à l'utilisateur de transférer rapidement photos, vidéos, documents, fichiers audios et autres dossiers entre ses appareils Android et son ordinateur sous Windows. En amont, dans un souci de sécurité et de confidentialité, l'utilisateur choisit qui peut voir ses appareils et envoyer des fichiers.

Pour fonctionner, « Partage à proximité de Google » nécessite d'activer les fonctions WiFi et Bluetooth de l'ordinateur, et permet dès lors d'envoyer et recevoir des fichiers en toute simplicité. L'utilisation est identique à celle déjà pratiquée par de nombreux utilisateurs de smartphone à smartphone donc, mais en version PC Windows. À noter que l'application est compatible avec les versions 64 bits de Windows 10 (et version ultérieure), à l'exception des appareils ARM.