Enfin un "AirDrop" pour Windows et Android ! Découvrez cette nouvelle app Google qui va faciliter vos transferts

Après avoir installé l'application « Partage à proximité bêta pour Windows » sur votre PC, vous devrez… eh bien, non, vous n'aurez rien à faire ! En réalité, vous n'aurez qu'à sélectionner l'appareil vers lequel vous souhaitez effectuer l'envoi. Il vous suffira alors simplement d'effectuer un glisser-déposer depuis votre PC pour envoyer les fichiers souhaités (photo, vidéo, document, etc.) vers les appareils destinataires (smartphones et tablettes Android). Notez que pour l'envoi de fichiers vers vos propres appareils, le transfert de fichiers sera automatiquement accepté, à condition que ces derniers soient bien entendu connectés au même compte Google.