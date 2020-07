Nearby Share, le AirDrop d'Android, serait disponible en août pour tous les utilisateurs

Le transfert de fichiers simplifié arrive sur Android

Si l’on sait que les constructeurs ont tous, à leur propre niveau, développé des fonctionnalités semblables, l’ambition de Nearby Share est de loger tous les utilisateurs d’Android à la même enseigne. La fonctionnalité se veut par ailleurs des plus inclusives, puisqu’elle sera accessible à tous les détenteurs d’un smartphone tournant sous Android 6 ou ultérieur.

Le fonctionnement est on ne peut plus simple. Sur un fichier ou une photographie, l’onglet Partager listera désormais les appareils à proximité susceptibles de le recevoir. D’une simple pression sur le bouton, le destinataire est prévenu et, s’il l’accepte, reçoit le fichier en quelques secondes grâce à la combinaison du Wi-Fi, du Bluetooth et des données mobiles.