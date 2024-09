Ce sont des fonctionnalités longtemps espérées qu’on n’attendait presque plus. Et voici qu’après avoir (enfin !) procédé à l’intégration d’Android dans l’Explorateur de fichier, Microsoft a décidé de pousser le projet encore plus loin. Il apparaît en effet que Windows 11 tissera bientôt des liens plus tangibles et opérationnels entre ordinateur et smartphone en vue de fluidifier la reprise d’activités mobiles sur PC.