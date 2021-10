Apps Android sur Windows 11 : des captures montrent à quoi cela ressemblera

Ces premières images laissent penser qu’il sera possible d'ouvrir plusieurs pages d’une même application sur Windows 11, puisque l’on peut apercevoir la messagerie WeChat avec deux fenêtres ouvertes simultanément. Il semblerait également que les utilisateurs et utilisatrices puissent épingler des applications directement à la barre des tâches, changer la taille de leurs fenêtres et recevoir les notifications liées aux apps Android dans le centre de notifications. Nous en saurons sûrement plus concrètement bientôt, car comme le souligne WindowsLastest, Microsoft est en train de tester la fonctionnalité sur la Build 22000, et elle pourrait donc rejoindre le programme Insider bientôt.