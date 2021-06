Windows 11 : Microsoft officialise et présente l'avenir de son système d'exploitation

Annoncé comme plus rapide, Windows 11 profitera notamment de mises à jour Windows Update plus petites et qui s'exécuteront en tâche de fond. Le menu Démarrer est quant à lui annoncé comme étant « basé sur le Cloud » afin de proposer des résultats toujours plus pertinents en se basant sur les fichiers locaux, sur le Net et sur OneDrive. Adieu également les live tiles.