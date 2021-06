Windows 10 : une mise à jour optionnelle permet de réparer les performances en jeu

Des utilisateurs rencontrent des problèmes depuis le mois d'avril dernier avec le système d'exploitation Windows 10. De nombreux joueurs s'étaient plaints de voir leur partie en cours planter de manière inopinée ou de constater une baisse de FPS injustifiée. Pour ceux qui seraient encore concernés, la firme de Redmond a donc planché sur un nouveau patch, dont le téléchargement optionnel devrait permettre de résoudre (enfin) ces problèmes sous Windows 10. Les versions 21H1, 20H2 et 2004 sont concernées, tandis que le nom de code de la mise à jour est « KB5003690 ».

Le patch, après avoir été préalablement testé par les Insiders depuis le 17 juin dernier, est désormais disponible pour tout le monde, comme le déclare Microsoft : « La version préliminaire non sécurisée de juin 2021, appelée notre version "C", est désormais disponible pour Windows 10, la version 21H1 et toutes les versions prises en charge de Windows. »

Rendez-vous donc sur Windows Update pour lancer le téléchargement de la mise à jour et procéder à son installation si vous êtes concernés. Vous pouvez sinon attendre le déploiement du Patch Tuesday mensuel.