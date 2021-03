Windows 10 : 30% des ordinateurs dans la version 20H2

Selon le réseau AdDuplex, qui a analysé les données de 5 000 applications Windows Store et de 80 000 ordinateurs en date du 26 mars, la toute dernière mise à jour majeure 20H2 sortie en octobre 2020 serait déjà installée sur 29,9 % des PC exécutant Windows 10.

En février, ils n'auraient été qu'environ 20 % des utilisateurs seulement à avoir effectué la mise à jour. Les utilisateurs ont également été un peu plus rapides à mettre à jour leur machine que lors de la sortie de la version 1909. En mars 2020, ils étaient 28,1 % à avoir installé la toute dernière version du système d'exploitation.

La version 2004, sortie en avril 2020, resterait toutefois la version la plus utilisée avec 42,1 % de parts de marché contre 41,8 % en février dernier. Plus de 70 % des utilisateurs tourneraient désormais sur une version récente de Windows 10, preuve que l'initiative Windows as a service porte ses fruits.