Windows 10 21H1 : coup de boost à venir pour l'explorateur de fichiers

L'explorateur de fichiers de Windows 10 n'est pas épargné par les bugs, et 21H1 pourrait être la mise à jour salvatrice puisqu'elle semble en corriger plusieurs qui pouvaient causer le plantage du programme pourtant nécessaire au fonctionnement de l'OS. Parmi les bugs les plus embêtants qui seront corrigés, on trouve :

Un problème où l'explorateur de fichiers ne répond plus pendant plusieurs minutes lors d'une tentative de connexion à un serveur ;

Une erreur d'affichage lors d'un clic sur la barre des filtres pendant une recherche.