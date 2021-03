Windows 10 : votre PC plante depuis la dernière mise à jour ? Le problème est identifié

Microsoft est d'ores et déjà au fait du problème et confirme sur son site officiel qu'une tentative d'impression dans certaines circonstances peut provoquer un écran bleu sur votre PC. « Nous enquêtons actuellement et nous fournirons une mise à jour dès que nous aurons plus d'informations », explique le géant américain.

Le bug toucherait diverses marques d'imprimante, dont Ricoh, Kyocera ou encore Zebra. Dans l'attente d'un correctif à venir, la meilleure solution consiste à désinstaller la dernière mise à jour de Windows 10.