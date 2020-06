Windows 10 va mieux gérer vos conflits de pilotes de cartes graphiques

Confronté à des problèmes de compatibilité avec certains pilotes de cartes graphiques, Microsoft a décidé de réagir. La firme de Redmond annonce trois nouvelles mesures qui permettront à Windows 10 d’éviter les bugs et autres crashs.

Microsoft a récemment déployé la mise à jour de mai pour Windows 10. Cette version 2004 de l’OS apporte quelques nouvelles fonctionnalités et son lot de bugs. Le géant américain a confirmé que la mise à jour pouvait

s’accompagner de quelques problèmes, notamment pour les détenteurs de cartes graphiques NVIDIA. En effet, il n’est pas rare de voir les pilotes de cartes graphiques entrer en conflit avec le système suite à l’installation d’une mise à jour importante. Microsoft tente de remédier à ce problème et a décidé d’aller plus loin dans la gestion des conflits de pilotes de cartes graphiques.