Microsoft revoit son modèle de mise à jour de Windows 10

Une seule mise à jour majeure par an et une autre version destinée à la maintenance



Un nouveau planning pour éviter les bugs à répétition des mises à jour de Windows 10



Source : Ars Technica

L'éditeur de logiciels adopte une nouvelle stratégie concernant le suivi de son système d'exploitation phare. Jusqu'à présent,proposait deux versions majeures par an de, apportant à la fois des correctifs mais également de nouvelles fonctionnalités ou des modifications d'interface.Ce cycle va désormais évoluer. S'il y aura toujoursannuelles de l'OS, seule celle de printemps aura le droit à son lot de nouveautés, tandis que celle distribuée traditionnellement à l'automne sera dédiée à la résolution des problèmes et à l'ajout de modifications mineures pour améliorer l'expérience utilisateur.Les testeurs inscrits au programmevont également voir leurs cycles de mises à jour évoluer. Ils peuvent accéder à deux groupes de tests : l' « anneau rapide » (ou) qui leur permet de télécharger les dernières versions dès leur publication et l' « anneau lent » (), plus sûr car il constituedes correctifs déjà éprouvés par les testeurs de l'anneau rapide.Dès maintenant, lepropose les versions de test de la mise à jour majeure de fonctionnalités, dont le déploiement est prévu pour le printemps 2020. Les autres devront se concentrer sur lesde maintenance de la version de l'automne 2019.En adoptant ce nouveau rythme et en divisant les équipes de testeurs,rencontrés au fil des tests. Cela pourrait permettre à l'éditeur d'éviter de lancer des mises à jour instables , qui ont causé de nombreux problèmes ces derniers mois.Les utilisateurs seront également moins sollicités durant l'année, avec une seule mise à jour réellement importante chaque année et une autre plus légère, sans conséquence sur l'utilisation du système au quotidien.