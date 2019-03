Windows bientôt capable de désinstaller des mises à jour en cas de problème

Les bonnes et les mauvaises mises à jour Windows

Les mises à jour problématiques bloquées durant 30 jours

Source : Windows Latest

Après le scandale de la mise à jour Windows 10 d'octobre, ou encore la récente update qui peut causer des soucis de performances en jeu (et qui vient d'être corrigée) De cette manière, après une mise à jour, lorsque Windows 10 rencontrera un quelconque souci de démarrage,. Une action automatique, gérée directement par Windows 10, et qui se comportera comme une "".Microsoft précise que la fonction sera en mesure de supprimer du système des pilotes de périphériques, des mises à jour de fichiers système, mais aussi des Service Pack ou même le moindre petit correctif. À noter que Microsoft prendra également le soin de bloquer, durant 30 jours, l'installation d'une mise à jour jugée problématique.Au bout de 30 jours, soit un laps de temps permettant à Microsoft de gérer la majorité des soucis, le système tentera de réinstaller ladite mise à jour. Une fonction qui va donc traiter automatiquement les soucis les plus graves liés à une quelconque update de Windows 10.