Jusqu’ici, Windows 11 fonctionnait sur une large gamme de configurations. Mais pour profiter de Copilot+ et des nouveautés IA intégrées, il faudra répondre à des critères bien plus stricts. Microsoft impose notamment un processeur 64 bits avec instruction POPCNT, 16 Go de mémoire vive minimum, 256 Go de stockage, et surtout une NPU capable de délivrer 40 TOPS ou plus.

Ce dernier point change tout. La NPU (Neural Processing Unit), longtemps considérée comme un composant secondaire, devient ici centrale. Elle se charge des tâches d’IA locales comme la recherche contextuelle, la transcription en direct ou la génération d’images. Sans elle, certaines fonctions seront tout simplement désactivées.

La barre des 40 TOPS (téra-opérations par seconde) limite pour l’instant la compatibilité aux nouvelles puces Snapdragon X Elite et Plus, développées par Qualcomm. Les processeurs d’Intel et d’AMD, même les plus récents, n’intègrent pas encore de NPU aussi performant. Cela devrait évoluer courant 2025, mais pour le moment, les machines compatibles Copilot+ restent rares.