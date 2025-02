Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4, jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR5 et support d'écrans jusqu'à 144 Hz… la Snapdragon 6 Gen 4 fait monter d'un cran la proposition technique des smartphones abordables en 2025. Surtout, et c'est inévitable, Qualcomm communique sur les capacités IA de son nouveau SoC.