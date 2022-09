Qualcomm annonce ses Snapdragon 6 Gen 1 et 4 Gen 1, tout pour la photo et l'IA

Commençons par nous pencher sur le Snapdragon 6 Gen 1, qui s'annonce nettement plus rapide que son prédécesseur. Qualcomm parle en effet de 35 % de performances en plus sur le volet GPU et 40 % de puissance supplémentaire sur le terrain CPU. Ces performances permettent à la puce de se montrer plus à l'aise en jeu et dans les activités du quotidien. On y trouve par ailleurs une prise en charge de l'affichage en Full HD+ jusqu'à 120 Hz, ce qui n'était pas le cas auparavant. Les smartphones abordables vont donc une nouvelle fois pouvoir monter en gamme.

Le Snapdragon 6 Gen 1 peut aussi porter à son crédit un ISP 12-bit Qualcomm Spectra, le support des capteurs jusqu'à 200 Mpx, ainsi qu'une captation des vidéos en HDR. Une première sur cette gamme. La puce tire enfin parti d'un nouveau moteur permettant des performances triplées en IA. Parfait pour la photo, mais aussi pour améliorer la gestion de l'énergie… et donc l'autonomie des smartphones sur lesquels le 6 Gen 1 sera installé. La puce se dote enfin d'un nouveau modem Snapdragon X62 Gen 4 permettant une meilleure réception 5G et une connexion Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.2 plus solide.