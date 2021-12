Snapdragon 8cx Gen 3 et 7c+ Gen 3 : Qualcomm met le paquet sur les PC Windows et Chromebook

Plus modeste, le Snapdragon 7c+ Gen 3 est fabriqué avec un processus 6 nm. Qualcomm ne lui consacre qu’un paragraphe. On peut y lire que ce SoC délivre des performances CPU 60 % et GPU 70 % supérieures à celles du Snapdragon 7c Gen 2. D’après les informations de XDA Developers, la partie CPU mobilise quatre cœurs Cortex-A78 et quatre Cortex-A55.