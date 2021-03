Bientôt des PC sous Windows 10 propulsés par des Qualcomm Snapdragon 7c (Gen 2) ?

En l'état, il est possible que ce nouveau Snapdragon suive l'exemple de son prédécesseur en s'installant à bord de laptops abordables, sous Windows, et destinés avant tout aux étudiants. L'idée serait alors à nouveau de proposer une excellente autonomie et une connectivité cellulaire de série, le tout à des tarifs raisonnables.

Comme l'indique Neowin, il est aussi possible que le secteur des Chromebooks soit visé par ce Snapdragon 7c Gen 2. Pour Qualcomm, il s'agirait alors de s'émanciper en partie de Windows et Microsoft pour écouler ses SoC pour ordinateurs portables en plus grands volumes. L'idée est porteuse quand on connaît l'importance des Chromebooks, notamment sur le marché américain.

Rappelons que dans un autre registre, Qualcomm cherche aussi à proposer une vraie réponse à la puce M1 d'Apple. La firme développerait en secret un SoC surpuissant désigné pour l'instant sous l'appellation « SC8280 ». Ce dernier pourrait profiter de l'expertise des ingénieurs de Nuvia… racheté récemment.