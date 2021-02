Qualcomm pourrait s'attaquer à Apple en développant des cœurs ARM personnalisés

Ce mardi 9 février a lieu la 18e édition du « Safer Internet Day », une journée mondiale organisée par la Commission européenne afin de sensibiliser les utilisateurs du Web et plus précisément les élèves, les familles et les professionnels de l'éducation aux bonnes pratiques numériques. Cette édition sera en effet dédiée aux usages numériques des plus jeunes et leurs impacts à l'heure de la COVID-19.