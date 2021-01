Qualcomm acquiert la start-up NUVIA, spécialiste du CPU et fondée par d'anciens ingénieurs d'Apple

On le sait, les grandes sociétés informatiques multiplient leurs efforts pour concevoir leurs propres puces afin de mieux les intégrer au sein de leurs produits. C'est bien entendu le cas d'Apple, et plus récemment avec son SoC ARM M1. Cela a notamment permis à la firme de Cupertino d'être moins dépendante d'Intel. D'autres sociétés ont tenté l'expérience comme Amazon avec ses CPUs Graviton pour équiper ses data centers.

De son côté, après voir élaboré les SQ1 et SQ2 pour ses tablettes Surface Pro X avec Qualcomm, Microsoft serait également en train de concevoir ses SoC, non seulement pour ses tablettes mais aussi pour ses serveurs.

Google n'est pas en reste, l'entreprise californienne a recruté plusieurs spécialistes chez Intel et Qualcomm et dévoilé Bristlecone, un processeur quantique de 72 Qubits. D'ailleurs, selon The Verge, deux autres co-fondateurs de NUVIA sont d'ailleurs issus de cette division chez Google.

Enfin rappelons que Qualcomm a récemment lancé son Snapdragon 888 qui équipera les smartphones haut de gamme de cette année. En décembre prochain, le fondeur américain pourrait alors dévoiler les fruits de cette acquisition.