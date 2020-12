Apple travaille à ses propres puces 5G pour remplacer les Qualcomm de ses appareils

Alors qu'Apple est en train de se séparer d'Intel sur le marché des processeurs, c'est ironiquement la société de Bob Swan qui a permis à Apple d'amorcer des travaux sur les puces réseaux. En 2019, Apple a racheté la division modem d'Intel pour 1 milliard de dollars.

Les fruits de ce rachat ont initialement vu le jour avec la série des puces W1 pour les connexions Bluetooth et Wi-Fi au sein des Apple Watch et avec la puce ultrawide band U1 pour des fonctions de reconnaissance spatiale.

À l'occasion d'un meeting en interne, Johny Srouji explique que la société entend aller plus loin. Cette année, les ingénieurs ont débuté des travaux sur la conception d'une puce 5G. Pour ses iPhone 12, Apple utilise des technologies de Qualcomm.

Selon Bloomberg, qui rapporte l'affaire, aucune information n'a été partagée sur la mise en production de ces modems. Toutefois, en 2019, Apple et Qualcomm ont signé un accord selon lequel la firme de Cupertino s'est engagée à payer le fondeur pendant six ans pour exploiter ses propriétés intellectuelles de réseaux sans fil, qu'elles soient implémentées ou non dans ses produits.