5G : les différentes étapes que franchira la technologie d'ici 2030

Depuis le 4 novembre 2020 et l'annonce des résultats de l'enchère finale dite "de positionnement" sur la bande 3,4 - 3,8 GHz, trois des quatre opérateurs télécoms ont lancé leurs offres 5G et ouvert leur réseau à une partie du grand public, plus ou moins grande selon les acteurs. La 5G était déjà au cœur des discussions des acteurs des télécoms depuis 2019 et la mise sur le marché des premiers smartphones compatibles avec la technologie. Mais ces étapes ne restent que les premières du cycle complet d'exploitation du réseau mobile, qui devrait nous conduire, d'innovation en innovation, d'obligation en obligation, vers la fameuse 6G, pour laquelle l'Europe espère d'ailleurs être plus compétitive.