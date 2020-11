Orange lancera son réseau mobile 5G dans 15 villes françaises dès le 3 décembre

Orange a d'ores et déjà fourni la liste des 15 communes et villes couvertes par la 5G à son lancement, dès le 3 décembre. Il s'agit de Nice, Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var, pour la Métropole Nice Côte d'Azur ; de Marseille ; d'Angers, Les Ponts-de-Cé et Trélazé pour Angers Loire Métropole ; de Clermont-Ferrand, Aubière, Beaumont et Chamalières pour Clermont Auvergne Métropole ; et d'Allonnes, Coulaines, Yvré-l'Évêque et Le Mans pour Le Mans Métropole.