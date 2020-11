SFR lance ses offres 5G, dont une illimitée en data, avec Nice comme première ville ouverte au réseau

Les abonnés SFR qui possèdent un smartphone compatible peuvent d'ores et déjà pour certains, et pourront rapidement pour d'autres, profiter de la 5G SFR en choisissant l'un des quatre forfaits mis sur pied par l'opérateur, avec la promesse de débits jusqu'à dix fois plus rapides que la 4G et une latence plus faible, de l'ordre de la milliseconde. Voici les offres proposées à partir du 20 novembre :