Des avocats lancent une action collective pour suspendre la 5G

Dans ce tableau, on voit clairement, aux ratios prix/habitant et prix/abonnés, que la France est très en-deçà de ses deux voisins européens. L'Allemagne avait mis en vente un total de 420 MHz de fréquences (contre 310 MHz pour la France), et l'Italie seulement 200 MHz. Mais est-ce attaquable ? Pour maître Christophe Lèguevaques, « céder un patrimoine public en temps de crise sanitaire et économique est une faute délibérée. Pourquoi une telle précipitation sur la 5G alors que même la vente d’ADP a pu être reportée ? », se demande-t-il. Certains reprocheront des enchères sous-évaluées, pendant que d'autres crieront à la démesure, à l'heure où les opérateurs doivent aussi concentrer leurs efforts sur déploiement de la fibre optique et de la 4G.